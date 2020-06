Fase 3: Conte a Confindustria, 'avanti con confronto, critiche utili'

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "C'è una nuova realtà economica e sociale che ci impone dei ripensamenti, che ci impone un colpo di reni e di elevare ancor di più il livello di ambizione della nostra azione. Vogliamo avere un confronto ampio e costruttivo, vi chiediamo suggerimenti su queste proposte, valutazioni e critiche. Se sono critiche costruttive ci aiuteranno a migliorare questi progetti, se invece sono critiche negative, più radicali, ci consentiranno di fermarci un attimo a pensare e valutare, sarà uno stress test per valutare se davvero quel progetto riterremo di continuare a portarlo avanti. Ma sicuramente ci torneranno utili. Nei prossimi giorni vi preghiamo di farci pervenire delle osservazioni specifiche. Se volete, al di là degli appunti che ci farete pervenire, possiamo anche ritrovarci in presenza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando i rappresentanti dell'industria in occasione degli Stati generali.