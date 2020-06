Eutanasia: D'Incà, 'massima attenzione su legge su fine vita'

17 giugno 2020 a

Roma, 17 (Adnkronos) - “Il tema merita, per la sua delicatezza, la massima attenzione da parte delle Istituzioni e mi riservo di seguire attentamente, per quanto di mia competenza, gli sviluppi della questione”. Lo sottolinea il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, in una comunicazione inviata all'Associazione Luca Coscioni, che nei giorni scorsi si era rivolta, con una lettera firmata anche dal Comitato eutanasia legale, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sollecitando la ripresa di un dibattito parlamentare sul tema del fine vita.