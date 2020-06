Coronavirus: Conte, 'clima buono, consiglio Ue venerdì non prenderà decisione finale'

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - In vista del Consiglio europeo, "siamo in aggiornamento con i leader sulle discussioni che andremo a fare. Il clima è relativamente buono, ma sarà un passaggio consultivo, ci saranno posizioni e sensibilità ancora differenti, non sarà quello di venerdì il Consiglio europeo che prenderà le decisioni finali, dobbiamo aspettare il prossimo ancora". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.