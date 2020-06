17 giugno 2020 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - L'indimenticabile Italia-Germania 4-3 passata alla Storia? "Sì, sì, me la ricordo. Ma adesso stiamo giocando un'altra partita, molto più importante". Così il premier Giuseppe Conte, lasciando il Senato dopo l'informativa sul Consiglio Europeo di venerdì, risponde ai cronisti richiamando la trattativa in Europa per gli strumenti volti a fronteggiare la crisi generata dal Covid-19.