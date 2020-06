Conte: 'in gioco reputazione e futuro Europa'

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "In queste settimane sono in gioco la reputazione e un miglior futuro dell'Europa e dei suoi Stati Membri, che nell'assetto previsto dai Trattati giocano un ruolo fondamentale. E' il momento in cui deve prevalere la massima unità europea, per il bene supremo della tenuta dei suoi pilastri, dal Mercato Unico, a Schengen, alla protezione sociale ed economica dei cittadini del continente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale del 19 giugno.