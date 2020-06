17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Il governo è coeso, si lavora insieme uniti da una cosa: la fiducia dell'Italia, la speranza che sentiamo riposta in noi dagli italiani, non possiamo deluderli". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale del 19 giugno, e incassando l'applauso della maggioranza.