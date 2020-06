Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (12)

17 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Dunque Conte torna sulla sfida che attende l'Europa, ma anche il nostro Paese che non deve perdere l'occasione che si profila per uscire dalle secche. "In queste settimane sono in gioco la reputazione e un miglior futuro dell'Europa e dei suoi Stati Membri, che nell'assetto previsto dai Trattati giocano un ruolo fondamentale. E' il momento in cui deve prevalere la massima unità europea, per il bene supremo della tenuta dei suoi pilastri, dal Mercato Unico, a Schengen, alla protezione sociale ed economica dei cittadini del continente", le parole del premier.

Per Conte "è il momento di agire con spirito di piena coesione anche sul piano nazionale, perché questa crisi non rechi all'Italia il doppio danno di vederla perdere la sfida economica della ripresa europea e quella, forse ancor più difficile, di riformare alcune tradizionali criticità, dando così finalmente respiro ad un sistema economico le cui eccellenze troppo spesso sono state ostacolate ovvero oscurate da logiche particolaristiche o familistiche".

"Uniti in Europa per proteggere società ed economie del continente; coesi in Italia per cogliere subito e per intero l'opportunità che l'Europa offre a sé stessa supportando i Paesi più colpiti dal Covid-19. Con questo spirito europeo intendo partecipare alla videoconferenza del 19 giugno del Consiglio Europeo; questo spirito auspico caratterizzi il dibattito politico italiano, in questa fase cruciale per la futura generazione dell'Unione Europea", conclude Conte.