17 giugno 2020 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "La terra è stata per millenni e continua ad essere la nostra fonte primaria per la produzione di cibo. La lotta alla desertificazione e' una delle sfide globali che dovremo affrontare con decisione, attraverso politiche di sviluppo sostenibile". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.