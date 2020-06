Alitalia: AnciSicilia, 'soluzione immediata su Trapani o gravi danni economici'

17 giugno 2020 a

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - "La precarietà infrastrutturale che caratterizza la nostra Isola è se possibile ancora più evidente dopo la soppressione delle rotte estive da e per Roma e Milano dall'aeroporto 'Vincenzo Florio' da parte di Alitalia". A dirlo in una nota è l'AnciSicilia, che esprime tutto il proprio sostegno ai "tanti sindaci della provincia di Trapani, ai rappresentanti istituzionali, agli operatori turistici e ai cittadini che stamattina hanno partecipato al flash mob ‘Birgi vuole volare'".

"Condividiamo tutta la loro preoccupazione - prosegue la nota - per le gravi conseguenze economiche che, se non si troverà una soluzione immediata, si abbatteranno sugli operatori economici e sui tanti cittadini che saranno costretti ad affrontare disagi enormi e a pagare tariffe esorbitanti per raggiungere scali cruciali come Roma e Milano".