Petrolio: Up, per giugno recupero con ripresa spostamenti ma verso consumi -20%**

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - A giugno i consumi petrolifero dovrebbero registrare un calo del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto Unione Petrolifera (Up) sottolineando che per giugno "ci si attende un ulteriore effetto di recupero dei volumi di prodotti petroliferi impiegati nei trasporti, grazie alla ripresa degli spostamenti fra Regioni dal 3 giugno e dell'apertura delle frontiere con i Paesi Europei a partire da metà giugno. Tutte le modalità di trasporto (con una più graduale ripresa anche del traffico aereo) potrebbero inoltre essere positivamente influenzate dall'attesa ripresa dei flussi turistici". Tuttavia, osserva Up, "si stima che, in base ai dati elaborati dal nostro 'modello dinamico', complessivamente il totale consumi di prodotti petroliferi anche a giugno faccia segnare un calo attorno al 20% rispetto ai valori del 2019".