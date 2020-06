17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Si intitola 'OmeoPatia, medicina di precisione e grande opportunità', l'ultimo libro del presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga: una raccolta di testimonianze di medici e pazienti che hanno trovato nell'omeopatia una risorsa importante nella cura di alcune patologie. Il libro (Nuova Ipsa Editore) sarà presentato martedì 23 giugno alle 11, in un evento in diretta streaming, organizzato da Omeoimprese in collaborazione con Adnkronos Salute.

"Usata da oltre 9 milioni di italiani, questa medicina che noi definiamo 'complementare' e mai 'alternativa', sebbene faccia discutere e divida, anche in modo acceso, la comunità scientifica - afferma Gorga nell'invito di presentazione - è oggi utilizzata da oltre 20mila medici. Non stregoni o ciarlatani, ma medici appartenenti al Servizio sanitario nazionale, primari, direttori di Clinica universitaria, pediatri e specialisti di ogni ramo della medicina, come valido supporto all'allopatia".

Alla diretta in live streaming, oltre a Gorga, parteciperanno Antonella Ronchi, coordinatrice del Comitato permanente di consenso per le Medicine non convenzionali in Italia, e Alberto Laffranchi, medico dell'Istituto nazionale tumori di Milano, coordinatore scientifico e responsabile del gruppo Medicine e terapie complementari in oncologia. Conduce Federico Luperi, direttore New Media gruppo Adnkronos. Il link per accedere allo streaming è: