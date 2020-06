Fase 3: Sala, 'a Milano servono 2-3 anni per tornare a livelli pre Covid'**

17 giugno 2020 a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - "Penso che ci metterà 2-3 anni realisticamente, però, dovrà anche cambiare pelle perché noi abbiamo costruito un modello di città che si basava su diversi livelli di competenza: la creatività, la moda, il design, l'università e per esempio il turismo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala replica, ospite di Porta a Porta, al conduttore che gli chiede quanto tempo sarà necessario alla città di Milano per tornare a quella che era all'inizio del 2020, prima dell'emergenza Covid.

"Noi abbiamo avuto 5 milioni di turisti nel 2014 anno prima dell'Expo, 10 milioni l'anno scorso, quest'anno probabilmente un milione, l'anno prossimo non so 2-3. Quello è perso, ci vorrà del tempo per ricrearlo", spiega il primo cittadino.

"Come si reagisce? Si alzano le antenne e si capisce dove possono arrivare dei finanziamenti europei, del governo, dai privati. Io suggerisco che in alcuni settori - ambiente, digitale, le scienze della vita - sono molto adatti a Milano perché qui ci sono università, c'è tecnologia, c'è creatività, ma bisogna fare in fretta se no si subisce e basta", conclude Sala.