Conte: risorse Ue non sono tesoretto governo, condivisione di tutti**

17 giugno 2020 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Le risorse che verranno messe a disposizione dall'Europa non potranno essere gestite dal governo in carica come un proprio tesoretto, occorre la collaborazione e la condivisione di tutti. Il nostro obiettivo è che il paese torni a credere in se stesso e questo obiettivo va al di là delle divisioni politiche". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale del 19 giugno.