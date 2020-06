Snaitech rinuncia al ricorso relativo al vincolo storico-artistico sul comprensorio ippico di San Siro

16 giugno 2020 a

(Milano, 16 giugno 2020) - Milano, 16 giugno 2020 – Snaitech ha notificato al Consiglio di Stato l'atto di rinuncia a procedere relativamente all'appello presentato contro i vincoli di carattere storico-artistico posti nel 2004 sul Comprensorio Ippico di San Siro e nel 2017 sull'area dell'ex Ippodromo del Trotto.

“Rinunciando formalmente a portare avanti due ricorsi che hanno radici lontane ed erano maturati in un contesto completamente diverso dall'odierno – spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech – vogliamo mandare un messaggio forte al quartiere ed alla città. Come abbiamo sempre detto, Snaitech vuole continuare a investire e lavorare per dare seguito alla straordinaria tradizione ippica della città e del quartiere di San Siro”.

Negli ultimi 5 anni Snaitech ha investito oltre 10 milioni di euro per interventi strutturali nel Comprensorio Ippico di San Siro ed è impegnata attivamente in prima linea per il rilancio dell'ippica. Esemplare in tal senso è il caso dell'ippodromo Snai San Siro che dal 2016 ha registrato complessivamente oltre 800.000 accessi, diventando un modello nazionale di come attraverso un palinsesto di eventi complementari si possano rilanciare l'ippica e gli ippodromi.

