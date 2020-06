Sicilia: Pasqua (M5S), 'no a una norma Frankenstein'

16 giugno 2020 a

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - "Stiamo creando un mostro mettendo insieme cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra. Non vogliamo essere responsabili di una "norma Frankenstein" che peggiora le condizioni di vita dei cittadini siciliani”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars Giorgio Pasqua annunciando il voto contrario del gruppo parlamentare M5S al disegno di legge sulle Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

"Siamo partiti per semplificare la vita dei cittadini e abbiamo finito per regalare poteri speciali al presidente della Regione - dicono i componenti della Commissione Affari Istituzionali all'Ars Gianina Ciancio e Salvatore Siragusa - Chi ha votato questa legge si assumerà la responsabilità di essersi spogliato delle proprie prerogative per dare libera mano ad un uomo solo al comando, che nella fase dell'emergenza ha dimostrato di non essere per nulla all'altezza”.