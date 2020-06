Sicilia: assessorato Beni culturali, 'Emma Dante assente per Samonà? Ma lui era a Mozia...'

16 giugno 2020 a

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - "Polemica inutile. L'assessore Samonà non era a Palazzo Riso ieri sera, ma a Mozia per partecipare all'iniziativa di riapertura dell'Isola con l'annesso museo archeologico ai visitatori e per presentare gli interventi di restauro degli scavi, i nuovi camminamenti, i percorsi ciclabili e gli altri interventi. Peccato per gli allievi di Emma Dante che hanno dovuto fare a meno della loro insegnante. Buona fortuna alla regista e ai suoi allievi". Così l'assessorato ai Beni culturali della Sicilia dopo la polemica di Enna Dante che ha disertato il saggio.