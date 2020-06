Mafia: arresti Trapani, ordinanza 'Domingo particolare inclinazione alla violenza'

16 giugno 2020 a

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - Il boss mafioso Francesco Domingo, arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri di Trapani nell'operazione che ha colpito il feudo di Matteo Messina Denaro, "ha una particolare inclinazione alla violenza, che ha sempre caratterizzato le sue condotte associative, tanto da avere egli ricevuto dagli allora vertici del sodalizio, nel corso della sua lunga militanza in Cosa nostra, in più occasioni il compito di organizzare gravi atti dinamitardi a scopo estorsivo e tanto da essere riuscito a dirigere e organizzare un'attività estorsiva capillare in danno di tutti gli imprenditori del territorio".

"È proprio in ragione di tali caratteristiche e del pericolosissimo profilo criminale di Domingo che, all'atto della sua scarcerazione, è stata avviata l'attività investigativa nei suoi confronti, apparendo altamente verosimile che lo stesso Domingo, tornato in libertà, acquisisse nuovamente il controllo della famiglia mafiosa, che mai aveva tradito e dalla quale mai si era dissociato", scrive il gip nella misura cautelare.