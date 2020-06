Mafia: arresti Trapani, inquirenti 'Domingo organizzò summit con Messina Denaro'

16 giugno 2020 a

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - Francesco Domingo, detto 'Tempesta', tra i 13 arrestati all'alba di oggi nel trapanese, in passato avrebbe organizzato un summit "poi effettivamente avvenuto", come dicono gli investigatori, fra Gaspare Spatuzza e la 'primula rossa' Matteo Messina Denaro. All'epoca entrambi erano latitanti, mentre Messina Denaro lo è tuttora. Nel corso dell'incontro sarebbero state assunte "le decisioni sulla custodia delle armi a disposizione delle famiglie mafiose del trapanese", spiegano gli investigatori.

"Le indagini dei Carabinieri hanno dimostrato che, anche dopo aver scontato la lunga pena detentiva, Domingo, sin dalla sua scarcerazione aveva immediatamente riassunto il ruolo di capo famiglia e che disponeva di una nutrita schiera di accoliti", dicono i Carabinieri.

"La carica rivestita da Tempesta era riconosciuta unanimemente anche dalle articolazioni di Cosa Nostra: veniva infatti interessato da Francesco Virga, vertice del mandamento mafioso di Trapani, già tratto in arresto nell'operazione dei Carabinieri Scrigno e oggi raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed estorsione, per costringere, in concorso con l'arrestato Diego Angileri, un imprenditore agricolo castellammarese a cedere un vasto appezzamento di terreno che conduceva nelle contrade di Marsala", dicono ancora gli investigatori.