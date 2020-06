Incendio nel palermitano, inquilina fugge e riesce a salvare i suoi tre cani

16 giugno 2020 a

a

a

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - Due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo sono state impegnate per alcune nella notte, nell'estinzione di un incendio che ha coinvolto un'abitazione in via Regina Elena nel comune di Collesano. Al momento dell'incendio, nei locali del piano primo, era presente all'interno dell'abitazione l'affittuaria che prontamente si è allontanata dall'edificio, portando con sé i suoi 3 cani.

"Opera dei Vigili del fuoco è valsa allo spegnimento dell'incendio, che ha coinvolto interamente il piano primo bruciando tutti gli arredi ivi presenti e danneggiando le travi in legno della copertura, ed alle successive opere di smassamento e bonifica dello stesso", dicono i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 2 circa