Il brand Sapienza corre in rete. Al via la piattaforma eCommerce per il merchandising dell'Ateneo

16 giugno 2020 a

a

a

(Roma, 16 giugno 2020) - La Sapienza lancia la nuova piattaforma eCommerce per il merchandising e diventa una delle prime università italiane con un negozio online gestito autonomamente in house. Il nuovo portale consente di acquistare oggettistica, abbigliamento anche per sport e tempo libero, borse, accessori, articoli per lo studio e l'ufficio, supporti per i device e molto altro, attraverso canali di pagamento elettronico sicuri e più familiari per i nostri target

La Sapienza lancia la nuova piattaforma eCommerce per il merchandising e diventa una delle prime università italiane con un negozio online gestito autonomamente in house. Il nuovo portale consente di acquistare oggettistica, abbigliamento anche per sport e tempo libero, borse, accessori, articoli per lo studio e l'ufficio, supporti per i device e molto altro, attraverso canali di pagamento elettronico sicuri e più familiari per i nostri target.

In tempi di distanziamento, limitazione degli spostamenti e didattica a distanza, la Sapienza realizza così un nuovo progetto a portata di click, diffondendo il brand della più grande università europea in qualunque parte del mondo.

In termini di visione strategica è un vero e proprio cambio di prospettiva dal duplice valore: non arrenderci alle limitazioni imposte dall'emergenza, e cogliere l'occasione, soprattutto, per ampliare decisamente il target di riferimento, reinterpretando, ancora una volta, il concetto di universitas.

L'e-commerce rappresenta dunque un'ulteriore valorizzazione del Sapienza Store, il negozio fisico all'ingresso del Campus, nel diffondere il brand Sapienza, contribuendo a rafforzare valori, missione e reputazione dell'Università, promuovendo il sentimento di appartenenza comunitaria tra personale, docenti e studenti senza dimenticare quelli stranieri ed Erasmus, e la comunità più larga dei nostri sostenitori raccolti nella Fondazione Sapienza.

Acquistando e regalando prodotti del merchandising si incentiva negli anni didattica e ricerca.

Nel catalogo continuamente aggiornato oltre a prodotti più ricercati (dall'abbigliamento alla cartoleria), si possono trovare molti articoli per uno stile di vita green, come t-shirt, shopper e borracce, introdotte nel 2019 in coincidenza con la prima edizione plastic free di Porte aperte. Tutti i prodotti inseriti in catalogo sono accuratamente selezionati non solo per la qualità dei materiali e della lavorazione, ma anche privilegiando, dove possibile, aziende italiane e innovative per sostenere il Made in Italy.

Regala Sapienza/investi sul sapere!

Per info: