Fase 3: Conte, Italia esce da shock senza precedenti, ora guardare al futuro (4)

16 giugno 2020

(Adnkronos) - "Vorrei ricordare, inoltre - prosegue Conte -, la sospensione di molti pagamenti fiscali e contributivi, l'esenzione dal versamento della prima rata Irap, il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro, per il quale da ieri è possibile presentare domanda online".

"Ricordo anche il credito d'imposta nella misura del 60 per cento del canone di locazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività economiche e ci sono varie altre misure. Diciamo che le misure ci sono, c'è un complesso di interventi che non sono affatto trascurabili nella portata economica. Siamo qui con voi per raccogliere le istanze che vorrete rappresentare in questa occasione di confronto", le parole del premier.