Coronavirus: Panetta (Bce), 'entrata in vigore Recovery fund urgente'

Parigi, 16 giu. (Adnkronos) - "E' estremamente urgente" che gli Stati membri dell'Ue agiscano. "L'obiettivo deve essere l'entrata in vigore il primo possibile" del piano di rilancio da 750 miliardi di euro "e non dopo l'inizio del 2021. Più aspettiamo, più lo shock, metterà in difficoltà le imprese sane che hanno bisogno solo di liquidità. Più aspettiamo e più ci costerà caro intervenire". Così, in un'intervista a 'Le Monde', il membro del comitato esecutivo della Bce, Fabio Panetta commentando il recovery fund proposto dalla Commissione Europea.