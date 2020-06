Codere pronta a riaprire sale bingo in sicurezza in Italia

16 giugno 2020 a

a

a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Dopo più di tre mesi di chiusura, Codere è pronta a riaprire le porte delle sue sale bingo in Italia garantendo la massima sicurezza ai clienti ed ai dipendenti. Il tempo intercorso tra l'8 marzo, data della chiusura di tutte le attività di gioco a seguito del Dpcm pubblicato nella stessa data in Gazzetta ufficiale , e oggi è stato interamente speso per attuare le misure previste nel Protocollo d'intesa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto dalla società con le organizzazioni sociali, e che prevede, tra l'altro, la misurazione della temperatura prima dell'accesso in sala, l'uso di mascherine e la messa a disposizione di gel disinfettante.

Grande attenzione all'applicazione del distanziamento sociale realizzato sia attraverso il contingentamento degli accessi in sala che ridisegnando il posizionamento delle postazioni di gioco, sanificate dopo ogni utilizzo, in virtù di questa previsione. Ampio spazio all'informazione al cliente attraverso una cartellonistica immediatamente intuitiva e tradotta in più lingue in modo da essere accessibile ai clienti di tutte le provenienze.

"L'attenzione al cliente, che è uno dei valori fondamentali di Codere, è stata amplificata in maniera esponenziale al fine di poter garantire, anche in questo momento così delicato, intrattenimento in tranquillità – ha dichiarato Alejandro Pascual Country Manager Europa e Coo Italia di Codere – Il rapporto di fiducia che abbiamo creato in questi anni con i nostri clienti, grazie alla accuratezza delle misure adottate, ne uscirà ancora più saldo".

Tutti i dipendenti, inoltre, hanno frequentato il corso di formazione per poter essere correttamente informati sui dettami del Protocollo, e delle normative ad esso collegate, e per poter esercitare al meglio le loro funzioni in questo delicato periodo ed in attesa di tornare alla normalità.

E' stato inoltre realizzato un video per poter facilitare la diffusione delle misure adottate nelle sale Codere a vantaggio della sicurezza e della tranquillità di tutti.