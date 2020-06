Alitalia: Conte, 'stasera riunione, nasce Newco ma non sarà carrozzone'

16 giugno 2020 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Su Alitalia "oggi avremo una riunione con i ministri competenti per definire il dossier. Abbiamo un progetto, nascerà una newco, una nuova società che non sarà un carrozzone di Stato, ma un nuovo soggetto che dovrà riuscire a interpretare quello che è lo spazio di mercato attualmente disponibile, sia in Italia che per quanto riguarda le tratte internazionali". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Fanpage.it.

"Io l'ho sempre detto - rivendica il premier - dobbiamo cercare di presidiare questo spazio di mercato perché è importante avere un vettore, non tanto per una questione di bandiera, ma perché nella logica dell'interconnessione dei trasporti è fondamentale. La nostra visione di Paese si basa sull'integrazione dei sistemi di trasporto, nei collegamenti con i porti, passaggio fondamentale per rendere più efficiente l'utilizzo delle infrastrutture".