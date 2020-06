16 giugno 2020 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - E' previsto per giovedì mattina il voto finale e definitivo del Senato del decreto legge che stabilisce per l'autunnno il voto per le elezioni suppletive, regionali, comunali e per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, con la previsione dell'election day. Il provvedimento va convertito entro venerdì, pena la decadenza.