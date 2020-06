Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

15 giugno 2020 a

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17 giugno

Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue possibili evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'interno del Salotto Virtuale organizzato dal

Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono:

• Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU Technologies

• Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano

• Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out

• Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle East - Africa presso Zero Motorcycles

• Micaela Vescia: Direttore Affari Legali e Societari di Atm S.p.A.

Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura prova l'organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l'esigenza di riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto stesso di mobilità. Il calo nell'utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata dall'utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della “Fase 3”, in particolare, si richiede a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all'insegna di una maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all'acquisto e più in generale interventi di moderazione del traffico.

