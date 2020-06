Sicurezza: ricerca, 85% negozi ha subito attività criminali di gruppi organizzati (2)

15 giugno 2020 a

(Adnkronos) - I prodotti maggiormente rubati sono di norma di alto valore o facilmente rivendibili come capi di abbigliamento, alcolici e articoli tecnologici o elettronici. Tuttavia, in alcuni casi sono stati rubati generi alimentari come formaggi, salumi o scatolame, anche in questo caso probabilmente destinati alla rivendita. Gli esercenti che hanno risposto sembrano escludere che bande giovanili siano coinvolte in modo rilevante in questo genere di attività criminali.

L'impatto di questi episodi è in parte stato attenuato a seguito dell'introduzione delle misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, ma il 74% dei rispondenti sottolinea però come sia prevedibile aspettarsi un futuro adattamento del fenomeno alle nuove condizioni post-emergenza. Riguardo alle strategie aziendali, l'85% dei rispondenti dichiara di voler intervenire con misure specifiche per contrastare il fenomeno, ma molti (58%) lamentano una mancanza di risorse dedicate.