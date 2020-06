Schneider Electric presenta la cabina digitale di trasformazione elettrica MT/BT con Realtà Aumentata

15 giugno 2020 a

(Stezzano, 15 giugno 2020) -

Stezzano (BG), 15 giugno 2020 - Schneider Electric, il leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, trasforma la gestione operativa dell'energia lanciando sul mercato un'applicazione di realtà aumentata per le cabine di trasformazione elettrica Smart MT/BT.

Nel quadro della rivoluzione digitale in corso, tutti i dispositivi comunicanti possono offrire dati e informazioni: è pertanto doveroso, oltre che necessario, sfruttare tutti i vantaggi delle nuove tecnologie per creare un nuovo concetto di cabina elettrica, in grado di raccogliere i dati dalle apparecchiature e inviare allarmi e notifiche, migliorando l'efficienza e la durata di vita dei componenti.

Grazie all'innovativo software EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor e alla connettività della piattaforma per la digitalizzazione EcoStruxure™, le attività di manutenzione, gestione e controllo delle cabine di trasformazione elettrica entrano nell'era “4.0” permettendo di offrire ai clienti più sicurezza, affidabilità, efficienza e continuità di servizio.

Reale e digitale si fondono con la realtà aumentata

EcoStruxure Augmented Operator Advisor è un'applicazione che consente agli operatori di visualizzare su un dispositivo mobile, come un tablet o uno smartphone, dati provenienti dai componenti comunicanti e connessi in rete presenti nella cabina di trasformazione - quali i dispositivi di protezione - nonché tutta la sensoristica di cui sono equipaggiati i quadri di media e bassa tensione smart e i trasformatori. I dati sono rilevati in tempo reale, trasformati in informazioni facilmente fruibili e disponibili per l'operatore senza che egli debba fisicamente accedere all'interno dei locali di cabina.

In questo modo è possibile tenere sotto controllo fino a 50 diversi “POI” ossia punti di interesse, semplicemente inquadrando la cabina con la fotocamera integrata nel tablet ed effettuando un riconoscimento di immagine. Inoltre, l'operatore può accedere contestualmente anche a documentazione tecnica, come schemi unifilari di impianto, datasheet dei componenti e manuali d'uso, e altre risorse quali ad esempio video manovra, ecc.

Inoltre tale applicazione, essendo parte integrante di EcoStruxure, può essere estesa a tutti gli asset aziendali.

Aumentare efficienza e sicurezza, ottimizzare le attività, ridurre i costi.

Una cabina di trasformazione MT/BT digitale arricchita da applicazioni per l'operatore in realtà aumentata offre importanti vantaggi, che nell'insieme consentono di aumentare efficienza e sicurezza, attraverso un'ottimizzazione delle attività di manutenzione che in ultima analisi porta anche a ridurre i costi.

• Aumentare la sicurezza delle persone – L'operatore può accedere a tutte le informazioni relative allo stato di funzionamento delle apparecchiature, semplicemente posizionandosi in prossimità della cabina, effettuando un accesso virtuale all'interno della stessa, in totale sicurezza, potendo così visualizzare e tenere monitorati parametri, stati e misure delle apparecchiature presenti in cabina.

• Gestione e conservazione digitalizzata della documentazione - La gestione manuale della documentazione è poco efficace: smarrimento di informazioni importanti, difficoltà a recuperare documenti o ad evitarne il deterioramento sono situazioni comuni. Con la digitalizzazione della documentazioneil recupero e l'accesso a quanto necessario, archiviato su web e disponibile all'operatore in cloud è più rapido, ed è più agevole per il personale condividere informazioni e conoscenza sugli impianti.

• Ridurre i tempi di fuori servizio - L'impianto di distribuzione elettrica è essenziale per la continuità di servizio di qualsiasi azienda. La cabina elettrica è un punto particolarmente critico per il sistema elettrico, perché un eventuale guasto può comportare l'interruzione completa dell'attività, con tempi di ripristino che in genere non sono brevi. La realtà aumentata rende più agevole il controllo della cabina, velocizzando la manutenzione e riducendo i tempi di fuori servizio, grazie alla diagnostica dati in real time e all'accesso alla documentazione di cabina.

• Ridurre il rischio di errore – Poter avere manuali, video manovra, documentazione a corredo delle apparecchiature letteralmente “a portata di mano” su un tablet, aiuta a evitare errori umani e supporta l'attività del personale specializzato con minore esperienza, fattore di notevole importanza specie dato il notevole ricambio generazionale, cui si sta assistendo in questi anni.

Pronti per l'evoluzione futura e una gestione completamente digitale della distribuzione elettrica

Scegliere di progettare e realizzare una cabina MT/BT con realtà aumentata è un trampolino di lancio per estendere la digitalizzazione a tutta la gestione operativa dell'energia, con nuove estensioni e funzionalità, per tutti gli asset aziendali. EcoStruxure Augmented Operator Advisor è stata concepita, infatti, per l'applicazione in diversi ambiti: distribuzione in bassa tensione ma anche impianti meccanici, macchine industriali, altre apparecchiature connesse con protocolli standard e aperti.

La soluzione è parte di EcoStruxure, la piattaforma e architettura aperta e basata sull'IoT di Schneider Electric, e offre la massima garanzia di disponibilità e scalabilità nel tempo.

Una soluzione completa da Schneider Electric

Schneider Electric rende disponibile la cabina Smart MT/BT con realtà aumentata con una soluzione che include il pc industriale e l'opportuno accessoriamento come componenti Hardware, le licenze software con i vari Punti di Interesse, per la rilevazione e la lettura di grandezze elettriche e informazioni di stato, nonché per raccogliere la documentazione dei componenti di cabina, ed infine lo studio di ingegneria, la messa in servizio ed il training per l'uso dell'app al cliente, ad opera di un tecnico specialista Schneider Electric.

