Palermo: vandali alla scuola Falcone, Cgil 'sostegno ad azione formativa istituto'

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Rimaniamo sconcertati nell'apprendere che è stato perpetrato un nuovo atto vandalico nei confronti di un'altra istituzione scolastica, l'istituto comprensivo Falcone di Palermo. Non riusciamo a comprendere le ragioni di questa cieca violenza, ormai diventata una triste consuetudine per le scuole della nostra città. Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza alla dirigente scolastica Daniela Lo Verde e a tutta la comunità educante dell'Ic Falcone rendendoci, come sempre, disponibili a sostenere la grande azione formativa, improntata al rispetto e alla promozione della legalità che l'istituto porta avanti con grande convinzione e qualità". Così il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo e i segretari generali Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.

"Siamo sicuri che la direzione scolastica e l'intera comunità educante reagiranno con la fermezza e la professionalità che li contraddistingue, anche nell'importante e quotidiana azione di radicamento nel quartiere, avviata da tempo per andare incontro alle tante esigenze dei bambini e delle famiglie - aggiungono - Il grande sostegno alla comunità, anche durante l'emergenza Covid, sono stati il motivo per il quale la preside ha da poco ottenuto l'onorificen.