Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Perché il governo italiano non ha mai avuto il coraggio di schierarsi dalla parte dell'opposizione democratica in Venezuela? Il Movimento 5 Stelle chiarisca i suoi rapporti con Maduro ed il governo chiarisca in Parlamento la vicenda denunciata da Abc'. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.