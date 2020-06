M5S: Salvini, 'vergogna per sostegno a Venezuela, Cina e Iran anche se gratis'

15 giugno 2020 a

a

a

Castelli Calepio (Bg), 15 giu. (Adnkronos) - "Non commento quello che non è certo, anche perché sono mesi che inseguono soldi russi che non esistono, quindi non voglio gettare la croce addosso ad altri. Se ci fossero riscontri concreti o evidenze sarebbe un problema perchè il Venezuela è uno degli ultimi regimi comunisti, sanguinari, dittatoriali che ci sono al mondo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Castelli Calepio in provincia di Bergamo.

"Non entro nel merito di finanziamenti che non conosco quindi non spetta a me dare giudizi -ha ribadito il leader del Carroccio- L'atteggiamento amichevole di parte dei Cinquestelle nei confronti del regime venezuelano mi ha sempre sconcertato, ma questo anche se fosse gratis. Se non fosse arrivata una lira, il fatto che parlamentari Cinquestelle andassero in Venezuela, si facessero fotografare con carnefici e sanguinari della dittatura venezuelana, secondo me è surreale".

"Vedo un problema in questo governo, al di là di eventuali finanziamenti: l'amicizia con alcuni regimi, penso a Cina, Venezuela e Iran -ha concluso Salvini- mi fa vergognare di essere italiano. Cina, Venezuela e Iran sono regimi sanguinari e dittatoriali con cui non si dovrebbe andare a braccetto".