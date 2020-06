M5S: Lezzi, 'privilegio conoscere correttezza G. Casaleggio, difenderlo con Davide'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Spesso mi sono chiesta, e mi chiedo ancora, cosa avrebbe pensato di tante vicende. So per certo che si sarebbe difeso da questa ennesima fake con la forza della sua irreprensibilità. Non basta, però, pensare e ricordare. Chi ha messo in giro la notizia secondo cui Gianroberto avrebbe ricevuto una valigia di soldi dal Venezuela (smentita dalla diplomazia venezuelana che conferma la falsità dei documenti pubblicati da un giornale spagnolo) deve risponderne di fronte alla legge. Gianroberto non può più difendersi, purtroppo, ma, insieme a Davide, dobbiamo farlo tutti noi perché abbiamo avuto il privilegio di conoscere la sua correttezza e la sua sfrenata ambizione di portare i cittadini a decidere su quanto interessa loro senza alcun tornaconto personale". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi.