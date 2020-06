M5S: Gasparri ironico, 'polpette avvelenate, qualche magistrato sventerà manovra'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Da convinti garantisti urliamo: giù le mani dal valoroso e onestissimo popolo grillino. Ma come si fa ad ipotizzare che il Venezuela di Chavez abbia finanziato con 3,5 milioni di euro in contanti Gianroberto Casaleggio e il movimento grillino, trovandone apprezzabili le posizioni filo-Chavez e filo-Venezuela? Un importante giornale straniero, Abc, avanza queste ipotesi e fa nomi e cognomi di chi avrebbe portato in una valigetta diplomatica l'ingente cifra in contanti agli esponenti grillini. Ma come si fa a dire una cosa del genere su un movimento onesto, incorruttibile, trasparente (tranne qualche piccola eccezione che causa liti interne) come non ne sono mai esistiti sulla faccia della terra?" Lo sottolinea il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Garantisti e talvolta perfino innocentisti, Davigo permettendo, siamo indignati -aggiunge- di fronte a questa notizia. Sì, abbiamo letto le posizioni filo-Chavez e filo-dittatura di molti esponenti grillini. Abbiamo letto dei viaggi in Venezuela. Abbiamo letto delle posizioni dell'attuale sottosegretario Di Stefano. Ma i grillini le tesi strampalate e assurde le sostengono gratis, per spontanea convinzione. Non certo a pagamento. Figuriamoci se possono avere ricevuto 3,5 milioni di euro. Giù le mani dal valoroso popolo grillino".

"Qualcuno dal Venezuela, nonostante gli elogi e gli appoggi ottenuti dai Cinquestelle, vuole forse rovinarne l'immagine diffondendo notizie false e polpette avvelenate? Non lo sappiamo ma certamente qualche magistrato integerrimo, qualche Di Matteo di turno, sventerà la manovra -conclude Gasparri- e troverà i colpevoli. Hasta la victoria. Viva Chavez, onore a Fidel”.