Fase3: Conte, 'non abbandoniamo lavoratori per strada, è oneroso ma no licenziamenti'

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Non sarà sfuggito ai cittadini che questo governo ha fatto una scelta: a differenza di altri governi, ma non voglio fare paragoni, noi non abbandoniamo i lavoratori per strada, non consentiamo che siano licenziati". Lo rivendica il premier Giuseppe Conte, ricordando che il governo ha investito "25 mld per perseguire questo obiettivo", mentre "in altri paesi la disoccupazione cresce. Noi non vogliamo, vogliamo evitarla".