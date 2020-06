Fase 3: Delrio, 'assegno unico famiglie contro inverno demografico'

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Il nostro Paese vive il più grande inverno demografico della sua storia. Senza crescita demografica non c'è sviluppo. Perciò occorre agire con urgenza. Il governo ha approvato un piano importante. C'è un modo molto semplice per aiutare le famiglie ed è l'assegno unico universale, fino a 200 euro al mese per ogni figlio, che oggi cominciamo a votare alla Camera". Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

"È uno strumento che va a semplificare tutte le misure e a superare le disparità esistenti oggi. Facciamo presto. Vogliamo il decreto attuativo già per gennaio prossimo. Così semplifichiamo, saniamo e diventiamo paese più europeo", conclude.