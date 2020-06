Fase 3: Crimi, 'lavoro e sostegno a mondo produttivo al centro azione governo'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Il lavoro e il sostegno al mondo produttivo sono al centro dell'azione del governo e del Movimento 5 Stelle per rispondere all'emergenza Covid-19". Lo rivendica in un post su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle.

"A partire da oggi e fino al 13 agosto -ricorda- potrà essere presentata la domanda per ottenere indennizzi a fondo perduto da parte non solo di imprese e aziende, ma anche delle partite Iva, che hanno subìto la contrazione del fatturato negli ultimi mesi. Sempre oggi, il Consiglio dei ministri varerà un Decreto legge per consentire da subito l'anticipazione della Cassa integrazione per ulteriori 4 settimane per quanti hanno esaurito le prime 14 settimane".

"Ancora in tema di lavoro, oggi agli Stati Generali il presidente Conte ha reso noto che sono in cantiere ulteriori interventi, a partire dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha posto tra gli obiettivi per il rilancio del Paese anche la detassazione dei rinnovi contrattuali e del salario minimo. Questi e molti altri temi sono al centro degli Stati Generali, che gettano le basi per un programma di interventi di trasformazione e rilancio dell'Italia da qui ai prossimi anni. Un piano -conclude Crimi- al quale il Movimento 5 Stelle intende prendere parte da protagonista e la cui efficacia sarà determinante, in particolare, per l'innovazione, la semplificazione e la transazione energetica. Restiamo concentrati sul tanto che c'è da fare, ce lo chiedono i cittadini e ce lo impongono i tempi".