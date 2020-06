Da Unilever 1 mld di euro per la lotta ai cambiamenti climatici

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu- (Adnkronos/Dpa) - Il colosso dei beni di consumo Unilever ha annunciato un impegno per 1 miliardo di euro per combattere i cambiamenti climatici e finanziare progetti di sostenibilità. Il gruppo anglo-olandese ha inoltre fissato l'obiettivo di raggiungere le emissioni zero per tutta la sua produzione entro il 2039 - 11 anni prima della scadenza dell'accordo di Parigi del 2050.

La somma punta a finanziare per oltre 10 anni progetti per il ripristino del paesaggio, il rimboschimento, il sequestro del carbonio, la protezione della fauna selvatica e la conservazione dell'acqua. La società ha ammesso la necessità di adottare "azioni decisive" per "migliorare la salute del pianeta".

L'amministratore delegato di Unilever Alan Jope ha affermato che i cambiamenti climatici rappresentano ancora una minaccia, nonostante l'attenzione sociale si sia spostata verso la pandemia e le disuguaglianze. Il gruppo - i cui prodotti sono utilizzati ogni giorno da 2,5 miliardi di persone in 190 paesi - ha inoltre deciso di ottenere una catena di approvvigionamento senza deforestazione entro il 2023 e di attuare programmi di sostenibilità idrica in 100 località entro il 2030.