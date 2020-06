Coronavirus: Salvini, 'da Orban assicurazione per sostegno a richieste Italia'

15 giugno 2020 a

Castelli Calepio (Bg), 15 giu. (Adnkronos) - "Stamattina mi ha messaggiato il premier ungherese dicendo che sono vicini all'Italia e sosterranno le richieste italiane, visto che c'è Conte che ha questo incubo dell'Ungheria, della Polonia, di Visegrad". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Castelli Calepio in provincia di Bergamo. "Poi -ha aggiunto- se un presidente del Consiglio messaggia il capo dell'opposizione e non il suo collega capo del governo, evidentemente è un problema per il capo del governo".