Conflitto interessi: Brescia, 'stavolta tocca a noi e non possiamo fallire'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “Ringrazio il capogruppo Davide Crippa per la fiducia e il sostegno al nostro lavoro in commissione sulla nuova legge sul conflitto d'interessi. Sono vent'anni che se ne parla senza arrivare mai a nulla, ma noi del Movimento 5 Stelle siamo testardi. Sono cambiate le maggioranze, ma abbiamo sempre voluto inserire questo tema come priorità nei programmi di governo. Vogliamo una politica libera da interferenze e condizionamenti. Questa volta tocca a noi e non possiamo fallire.” Lo scrive su Facebook Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e relatore della nuova legge sul conflitto d'interessi.