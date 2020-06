Appian annuncia la soluzione CampusPass™ per le università

15 giugno 2020 a

CampusPass™ consente ai dirigenti scolastici di coordinare la complessità del rientro degli studenti nei campus universitari, nelle fasi successive dell'emergenza legata al COVID-19, dando priorità alla salute, alla sicurezza e alla privacy dei dati

MILANO, 15 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi una nuova soluzione, a seguito della pandemia COVID-19, per aiutare i dirigenti scolastici a garantire un ritorno sicuro e regolare degli studenti, dei docenti, del personale, dei fornitori e dei visitatori dei campus universitari. La soluzione Appian CampusPass, progettata sulla piattaforma di automazione low-code di Appian, e sviluppata in collaborazione con l'Università della Florida del Sud, funziona sul cloud Appian HIPAA-compliant ed è compatibile con HiTRUST. Appian CampusPass è implementabile in poche ore, favorendo il coordinamento e la comunicazione con tutti i membri dell'università al fine di riavviare le attività e garantire la salute nei campus universitari.

"La salute e la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale è la nostra priorità in questo periodo di emergenza. Coordinare e comunicare con i dipartimenti e le decine di migliaia di studenti rappresenta una sfida significativa per le università, e Appian è la piattaforma che ci permette di ritrovarci in modo sicuro e protetto", ha detto Sidney Fernandes, CIO dell'Università della Florida del Sud.

Appian CampusPass aiuta i lavoratori delle università a gestire in modo intelligente le complessità legate alle attività di studenti, docenti, personale generico, fornitori e visitatori che rientrano nei campus, mantenendo la privacy e la sicurezza delle informazioni sanitarie individuali. La soluzione centralizza e automatizza la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a COVID-19, la convalida dello stato di salute giornaliero, i protocolli di isolamento e molto altro ancora. Poiché la soluzione è low-code, può essere facilmente modificata per adattarsi alle esigenze specifiche e in continua evoluzione di un'istituzione accademica. CampusPass è disponibile in versione mobile per Android e iOS.

Le principali funzionalità della soluzione includono:

La soluzione Appian CampusPass sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 1 luglio 2020.

Per ulteriori informazioni su Appian CampusPass, visitare il sito www.appian.com/campuspass.

A proposito di AppianAppian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190515/Appian_CampusPass_iPad.jpg