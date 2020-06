Lecce: scooter travolto da auto, muore 16enne, grave l'amico**

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Terribile incidente nella notte a Lecce. Un auto, una Renault Megane condotta da una donna, ha travolto uno scooter schizzato via per metri e metri dopo l'impatto. La ragazza a bordo, L.B., 16 anni, è morta sul colpo, l'altro coetaneo sullo scooter è stato condotto in gravi condizioni -codice rosso- all'ospedale Fazzi di Lecce. L'incidente è avvenuto in viale Giovanni Paolo II, una delle 'arterie' cittadine.