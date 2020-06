15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Il vero problema italiano non è l'elaborazione delle soluzioni ma la concreta realizzazione delle stesse". Lo dice Romano Prodi in un'intervista al Think magazine “Riparte l'Italia”, a proposito delle proposte avanzate dalla Task force guidata da Vittorio Colao.