Coronavirus: Zaia, 'in Veneto oggi 40 ricoverati, solo uno in terapia intensiva'

14 giugno 2020 a

a

a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "Il 4 maggio, giorno della grande riapertura, c'erano 1.056 ricoverati per coronavirus, oggi i positivi sono 40. In terapia intensiva c'erano 99 persone, oggi una". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa sull'emergenza coronavirus - diretta salvata nella sua pagina Facebook -, in cui ha ribadito che il "virus è veramente strano, è incomprensibile e abbiamo l'obbligo di rispettare regole".