Alitalia, De Micheli: "Avvio newco e piano industriale in settimana"

14 giugno 2020 a

a

a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Il governo darà le prime indicazioni per l'avvio della costituzione della newco e quindi il piano industriale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a Rainews24, sottolineando che in settimana il governo prenderà decisioni sul futuro di Alitalia. "Tutto il governo su alcuni di questi dossier ha lavorato anche durante lockdown", ha detto il ministro, aggiungendo che "conseguentemente ci sarà una accelerazione per far ripartire la compagnia aerea strategica per l'Italia e l'Europa".