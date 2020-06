13 giugno 2020 a

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) - "Un altro naufragio al largo della Libia è stato appena confermato da @alarm_phone. È in corso una ricerca per i sopravvissuti. I Governi europei non possono continuare a guardare dall'altra parte mentre le persone annegano ai loro confini". Così, su Twitter, Mediterranea Saving Humans.