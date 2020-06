Fase 3: Lagarde, 'pieno potenziale recovery fund solo con riforme strutturali nazionali'**

13 giugno 2020 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il recovery fund raggiungerà il suo pieno potenziale solo se sarà saldamente inserito in riforme strutturali concepite e attuate a livello nazionale. Otterremo un 'effetto maggiore' per ogni euro speso se i paesi faranno le riforme strutturali di cui hanno bisogno nello stesso tempo". Così il presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso del suo intervento via videoconference agli Stati generali dell'Economia.