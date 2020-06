Fase 3: Catalfo, 'già oltre 300 mila famiglie hanno usufruito del bonus baby sitter'**

13 giugno 2020 a

Roma, 13 giu, (Adnkronos) - "Ad oggi oltre 300 mila famiglie hanno usufruito del Bonus Babysitter. Con questa misura straordinaria, introdotta con il Decreto Cura Italia, abbiamo garantito un sostegno concreto a migliaia di genitori, aiutandoli a rialzarsi in un periodo difficile". Ad affermarlo in un tweet è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Non solo. Con il Decreto Rilancio - rileva - abbiamo fornito la possibilità alle famiglie di utilizzare il bonus anche per i servizi per l'infanzia e per pagare l'iscrizione ai centri estivi. È possibile richiederlo collegandosi direttamente al sito dell'Inps".