Terrorismo: De Corato, 'tenere sotto massima osservazione movimento anarchico'

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Dall'arresto di oggi a Roma degli anarchici legati ad alcune azioni terroristiche avvenute nel 2017 e ad altri fatti più recenti, possiamo comprendere quanto questo movimento vada tenuto sotto massima osservazione. Il gruppo eversivo, infatti, si rifaceva ai dettami strategici di Alfredo Cospito, ideologo della Fai, attualmente detenuto nel carcere di Ferrara per reati terroristici". Commenta così Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di regione Lombardia la notizia dell'arresto di alcuni anarchici nella Capitale.

"Dall'indagine sono emersi alcuni fatti recentemente avvenuti. In quelle occasioni, tramite i propri social, veniva avanzata dagli anarchici la richiesta di ‘sostenere le rivolte in carcere, dando una spinta rivoluzionaria 'agli sbotti d'ira' e innescare la rivolta. Messaggio raccolto anche dalla fronda milanese del movimento che i giorni 9 e 17 marzo, in piena emergenza Covid, ha manifestato sotto il carcere San Vittore a Milano", aggiunge.

"Quello che preoccupa ora è vedere che dietro a tutte la manifestazioni d'odio contro la Regione ci siano anche gli anarchici. Senza alcuna remora sventolano sotto la Regione le loro belle bandiere con tanto di scritta Fai, come avvenuto in occasione della manifestazione dei sindacati di base del 27 maggio. In questo clima bisogna alzare l'asticella dell'attenzione: la storia più recente ci insegna che nei periodi di crisi sociale - conclude De Corato - i più facinorosi riescono a fare facilmente proseliti".