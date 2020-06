Olimpiadi 2026: Terzi, 'alla Lombardia 473 mln, presto elenco delle opere'

12 giugno 2020 a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Alla Lombardia spetteranno 473 milioni di euro. L'elenco delle opere sarà definito a breve in accordo col ministero". Lo ha detto l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, a margine della riunione con il ministro Paola de Micheli e i rappresentanti della Regione Lombardia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano per la ripartizione dei fondi che finanzieranno le opere pubbliche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026.

"Non dobbiamo perdere l'occasione per sviluppare le infrastrutture dei nostri territori Abbiamo raggiunto un'intesa in ordine al miliardo di euro previsto per il finanziamento degli interventi. Ci auguriamo che l'iter si riveli rapido e adeguato, portando a compimento le opere per l'appuntamento olimpico. Il governo deve attivarsi però per semplificare le normative, i tempi sono stretti non vogliamo rischiare di vedere infrastrutture incompiute", ha concluso Terzi.