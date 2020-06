Lega: 'Chiudiamo i porti a Salvini', Sardine Palermo organizzano protesta contro ex ministro

12 giugno 2020 a

a

a

Palermo, 12 giu. (Adnkronos) - Le 'Sardine di Palermo' hanno organizzato per oggi una manifestazione di protesta contro il leader della Lega Matteo Salvini e l'assessore alla Cultura della Sicilia Alberto Samonà, che oggi terranno una conferenza stampa a Bagheria (Palermo). La protesta, come annunciato sui social, dal gruppo '6000 Sardine di Palermo', si terrà alle 12 davanti a Villa Cattolica, dove è atteso Salvini, che oggi sarà in Sicilia per incontrare pescatori e operatori turistici.

"In occasione della visita del senatore della Lega Nord in Sicilia, abbiamo deciso di manifestare il nostro dissenso all'assegnazione dell'assessorato ai Beni culturali al leghista-siciliano Aòberto Samonà", scrivono le Sardine sui social. La manifestazione di chiamerà "Chiudiamo i porti a Salvini".